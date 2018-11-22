بالصور | قوة الردع الخاصة تخرج دفعة خاصة بالمداهمات والتحري وحماية الشخصيات

ليبيا – قامت قوة الردع الخاصة أمس الأول بتخريج الدفعة “20.21”بمقر القوة داخل قاعدة معيتيقة الجوية شرق طرابلس بعد ستة أشهر متواصلة تلقّى فيها المنتسبين مُحاضرات مكثّفة وعدّة تدريبات.

المكتب الإعلامي لقوة الردع الخاصة أشار إلى أن منتسبيها تلقوا دورات وتدريبات مكثفة في كيفية إقتحام المباني والمداهمات والقبض والتحري وحماية الشخصيات.

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يشار إلى أن قوة الردع الخاصة قد سلمت مطار معيتيقة إلى وزارة الداخلية بحكومة الوفاق كما يتم حالياً تسوية أوضاع الموقوفين لديها داخل سجن معيتيقة مع النائب العام ووزارة عدل الوفاق بالتنسيق مع البعثة الاممية ولم توضح الترتيبات الامنية إذا كانت قوة الردع ستخرج من داخل القاعدة الجوية أم لا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية