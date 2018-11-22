ميلانيزي: تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب الحوار مع روسيا

قال وزير خارجية إيطاليا إينزو ميلانيزي، إن تحقيق الاستقرار في ليبيا، لا يمكن تحقيقه بتجاهل الحوار مع روسيا، مشيرًا، في الوقت ذاته، إلى أنه من يتعين عليهم التوصل إلى اتفاق هم الليبيون أنفسهم فيما بينهم.

وأكد ميلانيزي، في مقابلة مع صحيفة “أفينيري” نشرتها وكالة “آكي” الإيطالية، الخميس، أن الحقبات التاريخية التي تعاقبت من روسيا الإمبراطورية وصولًا إلى الاتحاد الروسي الحالي جعل من الاهتمام الروسي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ثابتًا وغير مستغرب، موضحًا أن استبعاد محاورين مهمين سيجعل من الحلول أكثر صعوبة.

الجدير بالذكر أن روسيا شاركت في مؤتمر باليرمو الذي عقد في إيطاليا، الأسبوع الماضي، حول ليبيا، بوفد قاده رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية