الغرياني: الدول الاستعمارية في مجلس الأمن فرضت عقوبات جائرة على صلاح بادي

ليبيا – أبدى مفتي المؤتمر الوطني العام ”الشيخ” الصادق الغرياني عدم إستغرابه من القرار الصادر عن مجلس الأمن والقاضي بوضع صلاح بادي على قائمة العقوبات الدولية، معتبراً أن بادي هو أحد قادة من وصفهم بـ “ثوار ليبيا المخلصين المعروفين بوطنيتهم وحرصهم وصدقهم ونزاهتهم وبعدهم عن الطمع بأموال الدولة وتعففهم بالإضافة لوقوفه مع الحق” حسب قوله.

الغرياني إعتبر خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة |التناصح أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن مجلس الأمن قراراته تسيطر عليها خمسة دول مستكبرة في الأرض وتفعل في بلاد الله ما تشاء دون إتباع حدود أو أخلاقيات ومصداقية بل تتبع وتسن سنة الاستعمار بمعناها المعاصر والاستعلاء والاستكبار وقهر الشعوب كسيطرة كل من ” أمريكا ،روسيا، فرنسا، بريطانيا “.

وتابع قائلاً :”عندما تم طبخة الصخيرات كان من يقود الطبخة هم سفراء الدول الكبرى كانوا عاكفين على أن يناموا ويستيقظوا في الصخيرات مع الوفود التي جندوها لخدمة أغراضهم حتى خرجوا لنا بهذه الصيغة التي أوصلت ليبيا لما هي عليه من معاناة وبؤس وما زالوا ينتقون منها العناصر الوطنية والمخلصة التي يمكن أن تأخذ بأيدي الناس وترشدهم وتوجههم ليضعونها على لائحة قوائم العقوبات حتى تكون إرهاباً وتخويف لغيرهم لكي لا يرتفع صوتهم بالحق في ليبيا وصدر هذا ضد احد القادة المخلصين الوطنيين”.

وإستطرد حديثه مضيفاً :”ما يفعله حفتر والنظام العسكري الذي اقامه لا يحتاج لبيان وبرهان وتقرير مجلس أمن وغيره بل يراه الناس ويسمعونها واعلنه في الإعلام ويتحدا المجتمع الدولي فهم برروا قرراهم ضد هذا المواطن المخلص بأنه يقف ضد حكومة التوافق او مشروع التوافق في ليبيا، ما يفعله العسكر بالمنطقة الشرقية وهو يتحدى كل يوم ويقول أنه لا يعترف بالتوافق ولا يعترف بانتخابات ويقول ضعوها على جنب وهو الأن من يسيطر على برلمان طبرق”.

الغرياني دعا جميع من وصفهم بـ”المخلصين والثوار” وأهل الحق والدين إلى أخذ العبرة من ما حصل وإدراك أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن لا يرغب للبلاد أي خير وإن كانت بها خيرات يسعون للحصول عليها والسيطرة على القرارات وجعلها تصب في مصالحهم، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يعاونون المفسدون والظلمة وكل من يريد العبث بالأرض فساداً.

وقال :” إن برلمانه منعوا من إعطاء موافقته للحكومة والتي هي صنعتهم بأنفسهم وشرطوا لاعتمادها أن تعتمد من مجلس برلمان حفتر ومع ذلك تحداهم وقال لا أعترف بحكومتكم ولا بانتخاباتكم وقتل وشرد عشرات الآلاف من بنغازي وإرتكب الجرائم التي هي ضد الإنسانية بكل المعايير الدولية على مرأى ومسمع مجلس الأمن لكن وبالرغم من ذلك مجلس الأمن والمجتمع الدولي عندما يذكر لهم حفتر يقولون بأنه جزء من الحل ولا بد من وجوده متجاهلين كل ما إرتكبه من قتل وسفك دماء دون صدور أي شيء ضده”.

ووصف قرار مجلس الأمن بـ”الجائر” متعجباً من مد مجلس الأمن باسم صلاح بادي أو غيره لإيقاعه بهذه المسائل مع العلم أن مجلس الأمن لا يصدر قرار إلا بناء على توصيات محلية، معتبراً أن ما يسمى بالمحاكم الدولية وغيرها هؤلاء حسابهم عند الله عظيم حسب تعبيره.

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