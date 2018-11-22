بعد غيابها لسنواتٍ .. وصول السّيولة النقدية لمصارف الكفرة بمعدل “1000” دينار للزبون 

أخبار ليبيا 24 – خاص

علمت أخبار ليبيا 24 من مصادر مطّلعة ، أنه من المقرر وصول السيولة المالية للمصارف العاملة في مدينة الكفرة، بعد انقطاعها لسنواتٍ طويلة، بعد الانتهاء من الترتيبات الخاصة بكل مصرف في المدينة .

وكان من المقرر أن تصل السّيولة إلى الكفرة قبل ثلاثة أيام ؛ ولكن نظرًا لوجود إشكالية إدارية بين سلاح الجو في قاعدة معيتيقة الجوية وشركة البريقة لتسويق النفط ، حول عدم تخصيص وقود للطائرة المكلفة بنقل السّيولة.

حل مشكلة

حيث أُجّلت الرحلة إلى أن يتم حلّ هذه المشكلة قبل أن يتدخل عضو المجلس الأعلى للدولة عن الكفرة “السنوسي القمي”، وإجرائه اتصالات مع المؤسّسة الوطنية للنفط والسلاح الجوي في قاعدة معيتيقة الجوية، نتجت عنها الموافقة على توفير الوقود ، الذي سيسمح لنقل السيولة إلى مدن الكفرة والواحات والجفرة وسبها.

ومن المقرر أن تصل السيولة إلى المدينة، قادمة من مدينة طرابلس “27” مليون دينار ليبي من مصرف ليبيا المركزي إلى منطقة الكفرة، وتحديداً مصارف ”الجمهورية – الوحدة – شمال أفريقيا “.

اتصالات ومساعي

وجاء توفير السيولة، بعدعقد اجتماع جرى الأحد الماضي ضمّ عضو المجلس الأعلى للدولة عن الكفرة “السنوسي القمي”، مع ومدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي “عبداللطيف التونسي” ومدير إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي ” ميلود الفرطاس” .

مصادر مقربة، أوضحت لأخبار ليبيا 24، أنه كان من المقرر صرف قيمة (11) مليون فقط إلى مصارف الكفرة الثلاثة، وبعد اتصالات ومساعي استمرت لعدة أيام من قبل عضو المجلس الأعلى للدولة عن الكفرة، نجح في إقناع إدارة مصرف الأمان في طرابلس، للتخلي عن حصته التي كانت مقررة له والتي تقدّر بحوالي (10) مليون بناءً على عدم وجود أي خدمة في الكفرة ، كبديل للسيولة سواء بطاقات المصرفية أم بطاقات السداد.

لأول مرة بعد سنوات

وذكرت المصادر أنه بناءً على هذا الإجراء سيخصص لمصارف الكفرة وحدها ما يعادل (21 ) مليون وهذه القيمة ستكون بهذا المعدّل لأول مرة بعد سنوات وستساهم في حلّ مشكلة السيولة في المدينة .

وأضافت المصادر أنه سيتم تخصيص (8 ) مليون دينار لمصرف الجمهورية، و (8) مليون دينار لمصرف الوحدة، و(5 ) مليون دينار لمصرف شمال إفريقيا.

ومن جهته، قال المكتب الإعلامي لمنطقة الكفرة العسكرية ـ في تصريح صحفي ـ أن آمر منطقة الكفرة العسكرية عميد “بالقاسم الأبعج” شدد خلال اجتماعه مع المصارف المذكورة الترتيبات الخاصة بالتوزيع.

ولفت مديرو المصارف إلى أن سقف التوزيع ، سيكون ألف دينار لكل فرد ، علما أن المصارف ستفتَح نوافذها ، أمام الزبائن السبت القادم.

وبالعودة إلى الاجتماع، سعى عضو المجلس الأعلى للدولة عن الكفرة إلى حلّ إشكالية السيولة في مدينة “تازربو” المتوقّفة عنها منذ شهر (7) من العام الماضي، حيث تبيّن أن الإشكالية كانت في المصرف الزراعي الذي تم تجميد حساباته لدى المركزي في طرابلس، بناءً على خلافٍ قضائيٍّ حول إدارة المصرف، ولم يتم حلّ هذه المشكلة إلى الآن ، وهناك مساعي لا زالت مستمرة لحلّ هذه الإشكاليّة.

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