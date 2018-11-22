تعميم هام من داخلية الوفاق حول دعوة واستضافة الأجانب

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، كافة الجهات الرسمية والمدنية التي تقوم بدعوة واستضافة أجانب أيا كانت صفتهم وأهداف الدعوة، إلى ضرورة التنسيق المسبق مع إدارة المراسم في وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق ، قبل وأثناء توجيه وتنفيذ الدعوات ، ومنح تأشيرات الدخول الى ليبيا عبر المنافذ التابعة لحكومة الوفاق .

وبينت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الخميس ، أن ذلك يأتي حرصاً على الأمن الوطني ، وحماية للوطن والمجتمع من الإختراقات الأمنية .

كما نوهت الوزارة وفقاص للبيان، إلى ضرورة تنسيق تلك المؤسسات مع إدارة العلاقات والتعاون فيها.

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