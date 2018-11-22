الخطوط الليبية تكشف حقيقة رفع أسعار التذاكر

أكّد مدير المكتب الإعلامي لشركة الخطوط الجوية الليبية، محمد قنيوة، في تصريح لـ218 أن الشركة قررت رفع أسعار تذاكر السفر بنسبة 183%.

وحول أسباب هذه الزيادة، أوضح قنيوة أن الشركة قررت رفع أسعار تذاكرها بسبب تغيير سعر الصرف الرسمي، مُشيراً إلى أن القرار سيشمل الرحلات الداخلية والخارجية كافة.

وأصدرت شركة الخطوط الجوية الليبية، أمس الأربعاء، بياناً قالت فيه إنّ القرار سيسري ابتداءً من الأول من ديسمبر القادم.

وأوضحت الشركة لزبائنها أنه في حال استخدام التذكرة قبل تاريخ تنفيذ القرار فإنهم لن يضطروا إلى دفع الفارق المالي من قيمتها.

ولاقى قرار الشركة استنكاراً واسعاً من قبل المواطنين الذين استكثروا قيمة الزيادة في ظل شحّ السيولة وعدم انخفاض أسعار الدولار.

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