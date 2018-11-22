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رفع أسعار تذاكر الخطوط الجوية الإفريقية

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت الخطوط الجوية الإفريقية عن رفع أسعار تذاكر السفر ثلاثة أضعاف عن سابقتها ، بدئاً من 1-12-2018 .

وقال المتحدث باسم الخطوط عمران زبادي في تصريح لقناة ليبيا، أن السبب في ذلك يعود إلى قرار المجلس الرئاسي الصادر بتاريخ 12-9-2018 والقاضي بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي ، وعدم استثناء شركات الطيران من ذلك .

وأضاف زبادي أن الشركة بعثت بكثير من المناشدات منذ صدور القرار ، إلا أننا مضطرون للاستجابة بعد رفض المجلس الرئاسي جميع المناشدات الذي يؤثر سلباً على ارتفاع أسعار التذاكر، والتي سيتحمل أعباءها المواطن وحده ، وستلحق الضرر بحركة النقل الجوي .

ولفت زبادي أنه على المسافر مراعاة ما يلي : في حالة عدم إستخدام التذكرة قبل 01/12/2018 يُلزم المسافر بدفع الفروقات ، وفي حالة إستخدام جزء من التذكر قبل 01/12/2018 فلا يُلزم المسافر بدفع الفروقات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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