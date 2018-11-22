أقوى الجيوش في العالم: تعرف على ترتيب الجيش الليبي

احتلّ الجيش الليبي المرتبة 74 عالميا, وفق اخر تصنيف نشرته مؤسسة “غلوبال فاير باور” المتخصّصة في الشؤون العسكرية, واطلعت عليه “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018.

فيما احتلّ الجيش التونسي المرتبة 77 عالميا و11 إفريقيا, وفق ذات المصدر.

في المقابل, احتلّ الجيش المصري مراتب متقّدمة في تصنيف أقوى الجيوش العربية عالميا وإفريقيا, حيث جاء في المرتبة 12 عالميا, وكذلك الشأن بالنسبة للجيش الجزائري الذي احتلّ المرتبة 23 عالميا.

أما المراتب الأولى لأقوى الجيوش على الصعيد العالمي فنجد الولايات المتحدة الأمريكية تليها روسيا, فالصين والهند, ثمّ فرنسا.

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