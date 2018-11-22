البعثة الاممية تبحث مع بلدية سرت سبل صيانة بعض المقرات الإدارية والخدمية في المدينة

ليبيا – قام فريق مكلف من بعثة الامم المتحدة في ليبيا برئاسة آجاي بيتل أمس الأربعاء بزيارة إلى مدينة سرت وكان في استقبال الوفد عميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي غيث اوحيدة ومدير مديرية امن سرت العميد الصديق بن سعود.

الزيارة تأتي بحسب المكتب الإعلامي للبلدية لبحث احتياجات مدينة سرت الانسانية ومتابعة للأعمال التي تقوم بها المنظمات التابعة للأمم المتحدة كذلك دراسة لامكانية صيانة بعض المقرات الإدارية والخدمية بالمدينة.

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وإستقبل الوفد أيضاً كل من مدير مكتب التخطيط سرت عمار العباني ومدير الخدمات الصحية سرت الدكتور خليفة عبد الفتاح ومنسق مشروع الامم المتحدة في سرت الدكتور القذافي البطي.

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