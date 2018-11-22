باشاغا يطالب أفراد الأمن بعدم التدخل في شؤون المرافق السيادية

طلب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، والإدارة العامة للأمن المركزي، عدم التدخل في شؤون المرافق السيادية للدولة المكلفين بتأمينها وحراستها.

جاء ذلك في كتاب وجهه باشاغا إلى رئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي، نشرته وزارة الداخلية الليبية عبر صفحتها على “فيسبوك” أمس الأربعاء.

وأشار باشاغا، إلى أنه قد لوحظ في الآونة الأخيرة قيام البعض المكلفين بتأمين وحراسة المرافق السيادية للدولة تدخلهم في عمل تلك المرافق والتعرض للقرارات الصادرة منها، التي ليست من مهام عملهم.

وأوضح وزير داخلية حكومة الوفاق في كتابه، أن الدور المناط بهم لمنتسبي جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية والأمن المركزي يقتصر على الحماية والتأمين وتوفير أفضل الظروف للقائمين بأعمال تلك المرافق لتأديتها على أكمل وجه، على حد قوله.

وطلب باشاغا من رئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي، بمتابعة مرؤوسيهم والتنبيه عليهم بعدم التدخل في شؤون تلك المرافق التي يقومون بحمايتها بأي شكل من الأشكال.

وشدد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، على أنه ستطبق أشد العقوبات على المخالفين وفقًا لصحيح لقانون، وفق نص الكتاب.

وكانت البعثة الأممية لدى ليبيا، قد حذرت في بيان لها سابقا رجال الأمن في طرابلس من استمرار تدخلهم في عمل المؤسسات الوطنية السيادية، مطالبًا حكومة الوفاق الوطني بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة حيالهم وتقديمهم للمحاكمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر