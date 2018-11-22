الداخلية تشدد على التنسيق المسبق مع الخارجية عند استضافة أجانب

شددت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الخميس، على الجهات التي تدعو وتستضيف “أجانب”، ضرورة التنسيق المسبق مع إدارة المراسم بوزارة الخارجية.

وأكدت الوزارة، وفق صفحتها الرسمية، أن عمليات التنسيق يجب أن تكون قبل وأثناء توجيه وتنفيذ الدعوات ومنح تأشيرات الدخول إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ التي تقع تحت سيطرة الوزارة.

يشار إلى أن “نيفين كافا” المبعوث الخاص لرئيس الوزراء المالطي في الشرق الأوسط، زار طرابلس وعقد لقاءات مع مسؤولين في حكومة الوفاق، قبل أن ينفي تمثيله للدولة المالطية في هذه الزيارة، مؤكدا أنه قدم بصفة شخصية فقط.

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