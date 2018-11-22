الرئاسي يقرر إنشاء مصلحة الطرق والجسور ومركزاً لعلاج مرضى التوحد

قرر المجلس الرئاسي اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات مصلحة الطرق والجسور .
وجاء في القرار الصادر اليوم الخميس ، منح الإذن بإنشاء المصلحة وفقا للاحتياجات الفعلية ، والسماح بتأسيس مكاتب وفروع لها ، بقرار من رئيس المصلحة.
كما أولى القرار للمصلحة عملية الإشراف والمتابعة على تنفيذ وصيانة مشروعات الطرق والجسور الواقعة في نطاق كل فرع للمصلحة أو مكتب .
كما قرر المجلس الرئاسي اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني لتشخيص مرضى التوحد .
وينص القرار الصادر اليوم الخميس ، على تنظيم الجهاز الإداري للمجلس ، والسماح بإنشاء فروع ومكاتب للمركز في المدن بحسب الاحتياجات الفعلية .
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