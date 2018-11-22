السراج يبحث أزمات الجنوب مع أعضاء بمجلسي النواب والدولة

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الخميس، الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الجنوب مع أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة عن الجنوب.

وتناول اللقاء ما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الرئاسي لتفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الجنوبية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.