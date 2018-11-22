السراج يبحث أزمات الجنوب مع أعضاء بمجلسي النواب والدولة

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الخميس، الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الجنوب مع أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة عن الجنوب.
وتناول اللقاء ما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الرئاسي لتفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الجنوبية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وأكد السراج أنه يتابع تطورات ملف الجنوب بصفة يومية؛ لما تشكله المنطقة من أهمية بالغة في استتباب الأمن والاستقرار في كافة ليبيا، داعيًا كافة الفرقاء إلى تغليب المصلحة العامة، وتكاتف جهود الجميع في مواجهة ما يتعرض له الجنوب من انتهاكات.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أعلن، في مؤتمر باليرمو في نوفمبر الجاري، إطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب الليبي، بإشرافه شخصيا، ترتكز على ثلاثة محاور: الأمن والخدمات والوضع الاجتماعي.
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