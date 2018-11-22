المستشار بوشناف: المساس بمقرات وأفراد الأمن غير مقبول ويؤدي لذات النتيجة التي أرادها الإرهابيون

لييا – اعتبر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أن المساس بمقرات وأفراد الأمن لا يؤدي إلا لذات النتيجة التي أرادها الإرهابيون فترة بسطهم السيطرة على البلاد.

المستشار بوشناف قال بحسب المكتب الاعلامي لداخلية المؤقتة إن المساس بأفراد ومقرات الأمن امر غير مقبول، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن أستُهدفت زمن سيطرة الإرهاب من خلال اغتيال ضباطها وأفرادها وتدمير مقراتها.

وأكد على أن رجال وزارة الداخلية من أفراد الشرطة ورجال الأمن الذين وصفهم بـ”الأبطال” أعادوا العمل الأمني قبل حتى أن تتحرر البلاد ، مشدداً على أن جل الضباط وضباط الصف والأفراد كانوا ومايزالون عضيداً للجيش الوطني الذي تصدى لمهمة محاربة الإرهاب وانتصر.

هذا وقد أصدر المستشار إبراهيم بوشناف أمس الأربعاء تعليماته المشددة لمدراء الأمن بالمناطق باستخدام القوة في صد أية هجمات من المجموعات المسلحة على مقار الأمن والشرطة بالاستعانة بغرف عمليات القوات المسلحة.



بوشناف عقد أيضاً اجتماعاً بمدير أمن بنغازي العقيد صلاح الهويدي وذلك على خلفية الاعتداءات المتكررة في الآونة الأخيرة من قبل المجموعات المسلحة على مقار الأمن ومراكز الشرطة خاصة في مدينة بنغازي.



وقال بوشناف إن الغرض من هذه الهجمات هو عرقلة عمل وزارة الداخلية والجهات التابعة لها في استتباب الأمن، لافتاً إلى أن هذه الهجمات تأتي بهدف إخراج موقوفين على ذمة قضايا جنائية من التوقيف بقوة السلاح.



وأمر الوزير كافة مدراء الأمن باتباع التعليمات السابقة الصادرة إليهم بالخصوص من حيث استعمال القوة في الدفاع عن مقار الأمن والشرطة خاصة في مدينة بنغازي كما أمر بموجب كتاب رسمي بالاستعانة بغرف عمليات القوات المسلحة في صد أي هجوم في حال تطلب الأمر مساندة الجيش، مشدداً على ضرورة ضبط الأسلحة غير المرخصة والسيارات التي لا تحمل لوحات معدنية وحجزها خاصة في ساعات الليل المتأخرة تمهيدا لمصادرتها.

هذا وشدد على مدير أمن بنغازي بضرورة التحرك الفوري لإغلاق المصارف و الجهات التي تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين والواقعة على الطريق الدائري الثالث (الطريق السريع) بمدينة بنغازي لكونها أصبحت مصدراً للخطر وتسببت في تعطيل حركة السير والحوادث المرورية المأساوية.



من جهته أكد العقيد هويدي أن مديرية أمن بنغازي ستنفذ تعليمات الوزير حرفياً وأنها لن تتوانى عن تطبيقها بكل قوة وحزم، مؤكداً على أن وزارة الداخلية لديها القدرة الكاملة على ردع هؤلاء الخارجين عن القانون.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية