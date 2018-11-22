بوشناف: المساس بمقرات وأفراد الأمن غير مقبول

قال وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، أن المساس بمقرات وأفراد الأمن غير مقبول، ولا يؤدي إلا لذات النتيجة التي أرادها الإرهابيون.

وقال الوزير في تصريح له اليوم الخميس، إن هذا الأمر غير مقبول، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن أستُهدفت زمن سيطرة الإرهاب من خلال اغتيال ضباطها وأفرادها وتدمير مقراتها، مشدداً على أن جل الضباط وضباط الصف والأفراد كانوا ومايزالون داعماً للجيش الذي تصدى لمهمة محاربة الإرهاب.

الجدير بالذكر، أن وزير الداخلية، قد أصدر أمس الأربعاء تعليماته مدراء الأمن بالمناطق باستخدام القوة في صد أية هجمات من المجموعات المسلحة على مقار الأمن والشرطة بالاستعانة بغرف عمليات القوات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا