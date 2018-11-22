بعد الخطوط الليبية.. الخطوط الجوية الأفريقية تعلن رفع أسعار تذاكرها ثلاثة أضعاف

ليبيا – أعلنت الخطوط الجوية الإفريقية اليوم الخميس عن رفع أسعار تذاكر السفر ثلاثة أضعاف عن سابقتها إبتداءً من الأول من ديسمبر المقبل.

المتحدث باسم الخطوط عمران زبادي قال في تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” إن السبب في ذلك يعود إلى قرار المجلس الرئاسي الصادر بتاريخ 12 من سبتمبر الماضي والقاضي بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي وعدم استثناء شركات الطيران من ذلك .

وأضاف زبادي أن الشركة بعثت بكثير من المناشدات منذ صدور القرار، مشيراً إلى أن الشركة أضطرت للاستجابة للقرار بعد رفض المجلس الرئاسي جميع المناشدات الذي يؤثر سلباً على ارتفاع أسعار التذاكر والتي سيتحمل أعباءها المواطن وحده وستلحق الضرر بحركة النقل الجوي .

الخطوط الجوية الليبية تعلن رفع أسعار تذاكرها إبتداءً من الأول من ديسمبر القادم

ولفت زبادي أنه على المسافر مراعاة ما يلي :” في حالة عدم إستخدام التذكرة قبل الأول من ديسمبر القادم يُلزم المسافر بدفع الفروقات أما في حالة إستخدام جزء من التذكر قبل ذات التاريخ فلا يُلزم المسافر بدفع الفروقات”.

يشار إلى أن الخطوط الجوية الليبية قد أعلنت إتخاذها نفس الاجراءات التي أعلنت عليها شركة الخطوط الافريقية دون أن تحدد نسبة زيادة الاسعار بشكل رسمي حتى وقت كتابة هذا الخبر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية