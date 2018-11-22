“أم أي 5” متهم بالتقصير حيال هجوم مانشستر

اتهم تقرير صادر عن لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان البريطاني جهاز المخابرات الداخلية “أم أي 5” بالحيلولة دون منع هجوم مانشستر الانتحاري عام 2017.

وبحسب رويترز فقد أشار التقرير الذي أعده نواب كبار في البرلمان البريطاني من بينهم رئيس لجنة المخابرات والأمن “دومينيك جريف” إلى إخفاق “أم أي 5” في منع التفجير بعد فشل عناصر الجهاز في مراقبة مُنفذ التفجير البريطاني من أصل ليبي سلمان العبيدي رغم كونه معرفا لديهم منذ العام 2014.

وأكد “جريف” أن الجهاز لم يقم بإحالة العبيدي لبرنامج لمكافحة التطرف ولم يضع قيودا على تحركاته رغم معرفة ميوله المتشددة لاسيما بعد قيامه بزيارة شخص في السجن على صلة بمتطرفين.

وأضاف أن هذه الإخفاقات قادت إلى ضياع فرص محتملة لوقف الهجوم الذي راح ضحيته 22 شخصا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية