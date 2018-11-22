الخطوط الليبية تعلن زيادة أسعار تذاكرها بتداءً من أول ديسمبر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، عن زيادة أسعار تذاكر السفر اعتبارا من يوم الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان لها أمس الأربعاء، أن هذا الإجراء جاء لعدم استثناء قطاع الطيران من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الخاص بالإصلاحات الاقتصادية للدولة.

ونوهت الشركة، زبائنها إلى أنه في حال عدم استخدام التذكرة قبل يوم الأول من ديسمبر تدفع فارق التذكرة، أم في حال استخدام جزء من التذكرة قبل الموعد ذاته فلا يتم دفع أي فارق في السعر.

يذكر أن المجلس الرئاسي قد أعلن في 12 سبتمبر الماضي عن اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، وذلك في خطوة هامة لرفع المعاناة عن المواطن وإنعاش الاقتصاد في البلاد.

وتضمن البرنامج فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، ومراجعة سياسة دعم محروقات والإجراءات المصاحبة لها، إلى جانب إضافة مبلغ 500 دولار أمريكي لمخصص أرباب السر لكل مواطن عن العام 2018.

وشمل البرنامج الذي اتفق بشأنه المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

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