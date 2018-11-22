أمريكا تؤكد التزامها لتحقيق الاستقرار في ليبيا تحت حكومة موحدة

أكدت مديرة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية كيرون سكينّر، التزام بلادها بقوة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وفق ما نشرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أمس الأربعاء.

وتحدثت سكينّر في لقاء مع صحفيين بمقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الإيطالية روما، عن تفهم إدارة واشنطن لأهمية ليبيا فيما يتعلق بالأمن القومي بالنسبة لإيطاليا، مؤكدة أن ليبيا مهمة بالنسبة لهم أيضًا، على حد قولها.

وقالت سكينّر، إن “الانخراط العميق لواشنطن في قضايا بالعديد من دول منطقة الشرق الاوسط والمتوسط، يدفع الإيطاليين للاعتقاد بأن الولايات المتحدة تولي اهتماما أقل بليبيا، جارتكم ومسألة مهمة بالنسبة لكم”، حسب تعبيرها.

وأشارت مديرة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى التزام بلادها بشدة من أجل حكومة موحدة في ليبيا، مؤكدة أن هذه ليست مسألة ذات أهمية ضئيلة بالنسبة لهم، بحسب ما ذكرت (آكي).

وأضافت كيرون سكينّر، أن رسالتهم في الأيام القادمة هي أنهم لم ينسوا ليبيا على الرغم من أن بلادها تواجه في الشرق الأوسط الكبير مشاكل بالغة الأهمية، منوهة إلى أن إدارة واشنطن على إدراك بأهمية ليبيا بالنسبة للسياسة الخارجية الإيطالية وأمنها، على وجه الخصوص في قضايا الإرهاب والهجرة.

وجاءت هذه التصريحات للمسؤولة في الخارجية الأمريكية كيرون سكينّر خلال زيارتها إيطاليا ضمن وفد أمريكي بقيادة مستشار وزارة الخارجية ديفيد هيل للمشاركة في منتدى (حوار المتوسط) الذي ينطلق اليوم الخميس في روما.

وكانت حكومتا الولايات المتحدة وإيطاليا، قد اتفقتا قبل يومين، على تعزيز الهدف من أجل ليبيا موحدة، وحشد الدعم الدولي لجهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا في أعقاب مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا.

جاء ذلك في بيان مشترك بين الحكومتين بمناسبة الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي عقد خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، من أجل تحسين الأمن وتحقيق الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

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