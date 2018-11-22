سلامة: شروط الانتخابات بليبيا ليست متوفرة، والشرعية تختارها الإرادة الشعبية الليبية

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، أن شروط إجراء الانتخابات ليست متوفرة الآن في ليبيا، مشددا على أن هناك شروطا أمنية واقتصادية وقانونية يجب تنفيذها قبل إجراء الانتخابات.

وقال سلامة في حوار حصري مع قناة فرانس 24، إنه بالإمكان إجراء الانتخابات إذا عمل الليبيون مع البعثة بصورة كافية خلال الأشهر القادمة، مؤكدا أن الإرادة الشعبية الليبية هي من تختار الشرعية في البلاد.

وحث سلامة، مجلس النواب على إصدار قانون الاستفتاء قبل الملتقى الوطني الجامع الذي سيكون ضاغطا على المجلس في حال عدم إصداره للقانون.

وأوضح سلامة، أن الهدف من الملتقى الوطني هو إتاحة الفرصة للتعددية السياسية القائمة في ليبيا في أن تعبر عن نفسها بالطرق السلمية، مشيرا إلى أن البعثة ستقدم لليبيين في الملتقى الوطني الجامع مقترحاتها لحل المختنقات والمشاكل التي تعاني منها البلاد.

وحول مؤتمر باليرمو أشار المبعوث الأممي لدى ليبيا إلى أنه لمس إجماعا خلال المؤتمر على دعم خطة العمل بشأن ليبيا، وعيشا مشتركا أفضل بين الأطراف الليبية، على حد تعبيره.

وتحدث غسان سلامة عن سفينة “نيفين” التجارية التي كانت تقل مهاجرين بميناء مصراتة، مؤكدا أنه ليس مع استخدام القوة بخصوص سفينة المهاجرين بمصراتة، ولكن الوضع كان مختلفا بسبب الانقسام داخل السفينة نفسها.

وأضاف سلامة خلال المقابلة مع قناة فرانس 24، أنه ساعي خير وليس صاحب معجزات، منوها إلى أن ليبيا يوجد بها أكثر من 15 مليون قطعة سلاح.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، قد شارك في مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا الذي عقد خلال يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، وشدد المشاركين فيه على أهمية إنجاز الإطار الدستوري والعملية الانتخابية في غضون شهر ربيع 2019.

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