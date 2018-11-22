المشري وأعضاء من الإستشاري يرشحون سيف النصر للرئاسي خلفاً للكوني

ليبيا – وجه رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خطاباً إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بشأن ترشيح شخصية لتحل محل عضو الرئاسي المستقيل موسى الكوني .

المشري قال في خطابه الذي تحصلت المرصد على نسخة منه بان أحد مناصب نواب رئيس المجلس الرئاسي أصبح خالياً بعد إستقالة الكوني ، معتبراً أن هذا الفراغ قد أثر سلبا وبشكل واضح في التوازن الذي تأسس عليه المجلس الرئاسى فضلاً عن تدني مستوى الخدمات بشكل كبير في ليبيا على العموم وفي الجنوب بشكل خاص.

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وأضاف :” لذلك نحن أعضاء المجلس الأعلى للدولة الموقعون في الكشف المرفق وبناء على الأسباب المذكورة فأننا نطالب بالعمل على ملئ هذا الفراغ بالتنسيق مع الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي”.

وأكد المشري بانهم في مجلس الدولة حريصون على الدفع بالشخصيات التي وصفها بـ” الوطنية ” التي يعول عليها في الدفع بالعملية السياسية وإنهاء الانقسام المؤسساتي ، مبيناً بأنه أحال للرئاسي ترشيح بعض أعضاء مجلسه لسفير ليبيا فى المغرب ” عبدالمجيد سيف النصر ” ليكون بديلاً عن الكوني.

وأرجع رئيس مجلس الدولة في ختام خطابه إختيارهم لسيف النصر إلى ما يتمتع به من مواصفات تؤهله لشغل هذا المنصب حسب قوله .

هذا وقد تحصلت المرصد على وثيقة تؤكد إستلام مدير مكتب رئيس الرئاسي فائز السراج يوسف المبروك لخطاب المشري يوم 19 نوفمبر الجاري ، وأرسل المبروك خطاباً إلى أعضاء الرئاسي بشان تلقيهم خطاب المشري بشأن ترشيح سيف النصر ليكون بديلاً للكوني.

وتأتي هذه الخطوة بينما يفاوض المشري ومجلسه مجلس النواب لتشكيل حكومة وفاق جديدة لتعزز بذلك فرضية عدم جدية الأول فى اسقاط المجلس الرئاسي الحالي وحكومته وتشكيل آخر خاصة بعد تعيين علي العيساوي وزيراً للإقتصاد وفتحي باشا آغا للداخلية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية