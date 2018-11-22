ميلانيزي: تركيا محاورٌ لا غنى عنه فيما يتعلق بليبيا

وصف وزير الخارجية الإيطالي “إينزو موافيرو ميلانيزي”، الخميس، تركيا بالمحاور الذي لا غنى عنه فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

وقال ميلانيزي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “كورييري ديلا سيرا”، ونقلتها وكالة “آكي” الإيطالية، إنه من الصعب تجاهل تركيا؛ فهي تتمتع بعلاقات ثنائية مستقلة، ولا بد لنا من إشراكها.

يذكر أن المبعوث الخاص للرئيس التركي إلى ليبيا “أمر الله إيشلر”، ورئيس الوفد التركي لمؤتمر باليرمو حول ليبيا قال، في تصريحات صحفية، إن إنسحابه من المؤتمر جاء بسبب عقد بعض الوفود اجتماعًا مصغرًا غير رسمي على هامش المؤتمر.

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