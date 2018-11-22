هل قدم سفير ليبيا لدى مصر استقالته؟

القاهرة-العنوان

قالت مصادر إن السفير الليبي لدى مصر، محمد عبد العزيز، قدم استقالته إلى وزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

وأرجعت المصادر، أن تقديم الاستقالة جاء على خلفية ما وصف بـ “الفساد التاريخي” داخل السفارة بالقاهرة.

وكان السفير محمد عبد العزيز قد قدم أوراق اعتماده إلى للرئاسة المصرية في نهاية شهر فبراير الماضي.

يشار إلى مكتب المتابعة الخارجية المكلف بديوان المحاسبة، قد كتابا بوقف التحويلات المالية إلى السفارة الليبية بالقاهرة.

وأوضح المكتب أن قراره جاء استنادا على تقرير لجنة فحص حسابات السفارة المشكلة من قبل ديوان المحاسبة الذي أظهر وجود مخالفات وتجاوزات مالية داخل السفارة.

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