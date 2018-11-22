اجتماع دول جوار جنوب ليبيا سيبحث إطلاق مبادرة إفريقية حول ليبيا

قال وزير الخارجية السوداني “الدرديري أحمد”، الخميس، إن اجتماع دول جوار جنوب ليبيا سينظر في إمكانية إطلاق مبادرة من الاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا.

وأوضح الدرديري، في حوار أجرته معه قناة “فرانس 24″، أن الهدف من اجتماع دول الجوار الليبي المقرر عقده في الخرطوم في 29 من نوفمبر الجاري، هو بحث أثر ما يحصل في ليبيا على دول الجوار.

وكانت دول جوار جنوب ليبيا، النيجر والسودان وتشاد، قد وقعت، في أغسطس الماضي، في السودان، اتفاقية للتعاون القضائي بينها.

يشار إلى أن وزير الخارجية السوداني “الدرديري أحمد” يقوم حاليًّا بجولة أوربية، بعد مشاركته في اجتماع باليرمو حول ليبيا، دعا من خلالها عدة دول إلى المشاركة في اجتماع دول جوار جنوب ليبيا.

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