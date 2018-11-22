هجوم على محطّة فرعية بحقل الشرارة النفطي من قبل مجموعة مسلّحة

تؤكّد شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط أنّ المحطّة الفرعية بحقل الشرارة النفطي (B-6NC-186) قد تعرّضت لهجوم من قبل مجموعة مسلّحة متكوّنة من ثمانية أفراد امس الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018.

كما تشير الشركة إلى أنّ هذا الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بين المستخدمين ولم يؤثر على عمليات الإنتاج.

وقد قامت المجموعة المسلّحة بسرقة ثلاث سيارات تابعة لشركة أكاكوس، إضافة إلى هواتف العاملين الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة، والذين تم إجلاؤهم لاحقا إلى أماكن آمنة. وتعمل كلّ من إدارة شركة أكاكوس والفرق الأمنية المختصّة مع السلطات بالمنطقة للتحقق من هوية مرتكبي هذه الأفعال المشينة.

كما تدعو المؤسسة الوطنية للنفط كل الجهات المعنية، على الصعيدين الوطني والمحلّي، إلى دعم المساعي الرامية إلى حماية المنشآت النفطية وكلّ العاملين في هذا القطاع، مؤكّدة على ضرورة وجود جهاز أمني وطني موحّد.

حيث أنّ الظروف الأمنية تشكلّ عنصرا أساسيا في قدرة المؤسسة على ضمان استمرار عملياتها التي سيتسبب إيقافها أو تعطيلها في انخفاض الإنتاج الوطني، وذلك على حساب الشعب الليبي.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، قائلا: ” إنّ هذه الحادثة تبرز بوضوح الحاجة الماسّة إلى ضمان حراسة أمنية مشدّدة على منشآت المؤسسة والشركات التابعة لها.

حيث أنّ قطاع النفط يعتبر الهدف الأول للأشخاص الذي يسعون إلى الاستفادة بطرق غير شرعية من التضحيات الهائلة التي يقوم بها مستخدمي قطاع النفط في كافّة أرجاء البلاد على الرغم من كلّ التحدّيات الأمنية الراهنة، بهدف حماية مصالح الشعب الليبي.”

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