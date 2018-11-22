إعادة تشغيل المركز الطبي رأس لانوف

بدء المركز الطبي رأس لانوف في تقديم خدماته للمواطنين بالمنطقة حيث أقيمت احتفالية بهذه المناسبة حيث تم إعادة تشغيل المركز الطبي عن طريق التعاقد مع الهلال الأحمر الليبي، بعد جهود استمرت طيلة الفترة الماضية.

وجاء هذا التعاقد لتحسين مستوى الخدمات الطبية بالشكل الذي يليق بمستخدمي شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز وسكان المدينة السكنية.

حيث بدأت عدة أقسام بالمركز استقبال المرضى منذ اعادة افتتاحه يوم الامس فتحسين مستوى الخدمات الطبية للمستخدم تعد أولوية واستحقاق ضروري ، وعامل من عوامل النجاح في طريق مشروع إعادة تشغيل المجمع الصناعي من جديد .

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