أهالي بوجرار يطالبون بلدية توكرة بدعم المركزي الصحي بالمنطقة

توكرة-العنوان

طالب وفد من أعيان وحكماء وسكان منطقة بوجرار الواقعة في نطاق بلدية توكرة المجلس البلدي بإعادة تشغيل وصيانة المركز الصحي بالمنطقة وتوفير الإمكانيات الطبية اللازمة له وتزويده بالأدوية ومعدات التشغيل، ليتمكن من افتتاح أبوابه لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس البلدي توكرة، سليمان الفارسي، أن الوفد اجتمع يوم الأربعاء مع عميد بلدية توكرة، محمود الشريمة، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية، أسامة عبدالله.

وأضاف، أن الاجتماع خلص إلى إصدار كتاب من قبل عميد البلدية وعد فيه بالإسراع بإجراء الإصلاحات للمركز الصحي بوجرار.

كما طالب فيه أيضًا مدير إدارة الخدمات الصحية توكرة، محمد العبدلي، بتوفير النواقص والإمكانيات للمركز.

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