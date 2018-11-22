تراغن: وفاة طفلة بسبب تسمم معوي وإصابة نحو 43 حالة

أكد نائب مدير مستشفى تراغن العالم جمعة وفاة طفلة وإصابة 43 آخرين بينهم رجال ونساء حالاتهم مستقرة، جراء تسمم غذائي.

وأوضح العالم في تصريح لليبيا الأحرار الخميس؛ أن الحالات التي دخلت إلى المستشفى أصيبت بتسمم معوي جراء تناول وجبة مكونة من دجاج مستورد في إحدى المناسبات الاجتماعية بمنطقة البخي القطرون.

من جهتها قالت لجنة الأزمة ببلدية تراغن إنه تم تحويل بعض الحالات الخطيرة إلى مركز سبها الطبي، داعية المواطنين إلى الانتباه، ومطالبة في الوقت ذاته جهاز الحرس البلدي بالتحرك والتحري في الحادثة.

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