عدل الوفاق تبحث إشراك المباحث الجنائية في تأمين نقل الموقوفين من وإلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل

ليبيا – بحث وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان أمس الأربعاء مع رئيس جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق آليةتنسيق العمل والمهام بين الجانبين.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لعدل الوفاق إشراك جهاز المباحث الجنائية في تأمين عمليات نقل الموقوفين من وإلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل والمحاكم والعودة بهم وذلك دعما لأعضاء جهاز الشرطة القضائية المكلفين بهذه المهمة .

هذا وحضر الإجتماع كل من مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل ومدير مكتب العلاقات بجهاز المباحث الجنائية.

يُشار إلى أن الاجتماع جاء على خلفية هروب مساجين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل صرمان في14من شهر نوفمبر 2018 وتفاديا لتكرار مثل هذه الأفعال .

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