الحرس البلدي يحذر بيض المائدة الفاسد المباع في التخفيضات

حذر جهاز الحرس البلدي المواطنين من تناول بيض المائدة الذي يباع على بعض الطرقات وذلك للعديد من التأثيرات السلبية على الصحة العامة ومنها التسمم الغذائي.

وقال يوسف القيلوشي المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي طرابلس بعض الأشخاص يقومون بشراء البيض من الباعة المتجولين وذلك في محاولة للتوفير ما أمكن من سعر طبق البيض إذ يباع بأسعار تقل بحوالي “6 ” دينار عن سعر مثيله في الأسواق المحلية.

وحذر من وجود شحنات من بيض المائدة الفاسد نظرا لظروف التخزين وهو ما يتم تسويقه في المحلات تحت شعار “التخفيضات ” بدون مراعاة الاشتراطات الصحية للتداول والتخزين وهو ما افقده صلاحيته وجودته كمنتج غذائي.

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