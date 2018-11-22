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الحرس البلدي يحذر بيض المائدة الفاسد المباع في التخفيضات

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

حذر جهاز الحرس البلدي المواطنين من تناول بيض المائدة الذي يباع على بعض الطرقات وذلك للعديد من التأثيرات السلبية على الصحة العامة ومنها التسمم الغذائي.

وقال يوسف القيلوشي المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي طرابلس بعض الأشخاص يقومون بشراء البيض من الباعة المتجولين وذلك في محاولة للتوفير ما أمكن من سعر طبق البيض إذ يباع بأسعار تقل بحوالي “6 ” دينار عن سعر مثيله في الأسواق المحلية.

وحذر من وجود شحنات من بيض المائدة الفاسد نظرا لظروف التخزين وهو ما يتم تسويقه في المحلات تحت شعار “التخفيضات ” بدون مراعاة الاشتراطات الصحية للتداول والتخزين وهو ما افقده صلاحيته وجودته كمنتج غذائي.

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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تعليق

  • ياساده الحرس البلدى المحترمين
    أولا جزاكم الله خيرا……!!
    هل قمتم بمصادرة الكميات المعروضة للبيع أم مجرد مرور وتنبيه….!!
    وكما تعلمون أن المواطن إن لم ينبه
    عن طريق الأعلام المرئي وتكرار
    التنبيه مع القيام بحملة مكثفة تحذر
    من عواقب الاستهتار بصحته وما ينتج من أضرار صحية، مع أن المواطن للأسف غاية فى السلبية حتى يقع
    الفأس فى الرأس وبقول :-
    إللى مايقتل يسمن….!!
    وربنا يصلح الحال….!!

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