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الأفريقية ترفع أسعار تذاكرها 3 أضعاف

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الخطوط الأفريقية رفع أسعار تذاكر الطيران ابتداء من الأول من ديسمبر المقبل، مضيفة أن الأسعار ستتضاعف ثلاث مرات مطلع الشهر المقبل.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، مُشيرة إلى أن الرئاسي سبق وطالب بإعفائها من القرار لكن محاولاتها جوبهت بالرفض.

وأشارت الخطوط الأفريقية إلى أن المواطن هو من سيتحمل أعباء هذه الزيادة، مُحذرة من تأثيراتها على حركة النقل الجوي.

يُشار إلى أن الخطوط الجوية الليبية كانت قد سبقت الأفريقية في رفع أسعار التذاكر، إذ أوضح مدير المكتب الإعلامي للشركة في تصريحات خاصة لـ218 أن نسبة الزيادة ستكون 183%.

وقُوبلت قرارات الشركتين باستنكار واستياء كبيرين من قبل المواطنين الذين اعتبروا أن حجم الزيادة في أسعار التذاكر لا تتماشى مع الأوضاع المادّية الحالية، خاصة في ظل عدم معرفة مصير أزمة السيولة حتى الآن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • الأن يجب معرفة والتحقيق مع إدارة الشركة ووضع طاقم إداري نزيه لا يتلاعب بأموال وعائدات الشركة , ويجب على الليبيين الانتباه لأن مستوى الخدمة في الخطوط الجوية الليبية يعتمد على مستوى تحسين الخدمات والاعتدال في الأسعار حتى تتمكن من الحصول على زبائن بعدد كبير ويجعل من الشركة مقبولة ومرغوبة من الجميع , إرتفاع الأسعار ينفر العديد من الزبائن بالتعامل مع الشركة , وخاصة أن الليبيين فقدوا معظم الأموال الليبية فقط لأنجاح ثورة غبية اهلكت الاقتصاد الليبي , سواء تدني مستوى الأداء إعلاميا أو خدمياَ أو أجتماعياً.
    بسبب القبلية والجهل والوساطة والمحسوبية وهم ركائز الفساد في العمل الأداري.

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  • زيادة اسعار التذاكر يجب ان تكون على الذين ساهموا فى حرق الطائرات وتدمير المطار واخص بالذكر المنطقة الغربية وكل الذين تحالفوا معهم لعنة الله عليهم جميعا وعلى الدول التى دعمتهم وساهمت معهم فى سبيل اطماعهم والله يمهل ولايهمل يوما لاينفع تسترهم بالدين ولا بالحجج الوهية حلفاء الشيطان تركيا وقطر والعدو الصهيونى

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