الأفريقية ترفع أسعار تذاكرها 3 أضعاف

أعلنت الخطوط الأفريقية رفع أسعار تذاكر الطيران ابتداء من الأول من ديسمبر المقبل، مضيفة أن الأسعار ستتضاعف ثلاث مرات مطلع الشهر المقبل.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، مُشيرة إلى أن الرئاسي سبق وطالب بإعفائها من القرار لكن محاولاتها جوبهت بالرفض.

وأشارت الخطوط الأفريقية إلى أن المواطن هو من سيتحمل أعباء هذه الزيادة، مُحذرة من تأثيراتها على حركة النقل الجوي.

يُشار إلى أن الخطوط الجوية الليبية كانت قد سبقت الأفريقية في رفع أسعار التذاكر، إذ أوضح مدير المكتب الإعلامي للشركة في تصريحات خاصة لـ218 أن نسبة الزيادة ستكون 183%.

وقُوبلت قرارات الشركتين باستنكار واستياء كبيرين من قبل المواطنين الذين اعتبروا أن حجم الزيادة في أسعار التذاكر لا تتماشى مع الأوضاع المادّية الحالية، خاصة في ظل عدم معرفة مصير أزمة السيولة حتى الآن.

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