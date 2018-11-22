صحيفة : عبدالعزيز قدم إستقالته من منصبه

ليبيا – قالت مصادر لصحيفة العنوان الليبية إن السفير الليبي لدى مصر محمد عبد العزيز، قدم استقالته إلى وزارة خارجية الوفاق ، مبينةً أن سبب الاستقالة جاء على خلفية ما وصف بـ “الفساد التاريخي” داخل السفارة بالقاهرة.

هذا وكان السفير محمد عبد العزيز قد قدم أوراق اعتماده إلى الرئاسة المصرية في نهاية شهر فبراير الماضيه

يشار إلى ان مكتب المتابعة الخارجية المكلف بديوان المحاسبة، قد قدم كتاباً بوقف التحويلات المالية إلى السفارة الليبية بالقاهرة ، مرجعاً ذلك إلى تقرير لجنة فحص حسابات السفارة المُشكَّلة من قبل الديوان الذي أظهر وجود مخالفات وتجاوزات مالية داخل السفارة.

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