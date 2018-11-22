السراج: الجنوب أولوية وأتابع تطوراته

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الخميس، الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة العامة ومواجهة الانتهاكات في المنطقة الجنوبية.

واعتبر السراج، خلال اجتماع تشاوري، عقده بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، أن للجنوب أولوية خاصة، مبينا أنه يتابع بشكل دوري التطورات في هذه المنطقة ذات الأهمية البالغة في تحقيق الاستقرار.

وقال مكتب السراج الإعلامي، إن اللقاء استعرض الخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل المؤسسات الأمنية والاقتصادية والنهوض بالخدمات العامة في المنطقة الجنوبية.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالمنطقة الجنوبية.

وحضر الاجتماع عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، وعضوا مجلس النواب أبو صلاح شلبي ومحمد آدم، وعضو المجلس الأعلى للدولة حسن حبيب.

ويؤكد مراقبون أن الأوضاع الأمنية والمعيشية في المنطقة الجنوبية لم تتغير على الرغم من إطلاق العديد من المبادرات والوعود الحكومية.

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