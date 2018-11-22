المسماري: نرفض وضعنا تحت الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات

قال المتحدث باسم عملية الكرامة أحمد المسماري، إنهم يرفضون أن تخضع القوات التابعة لهم لأي جسم من الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي الأربعاء؛ أن قواتهم تسير وفق مجلس النواب ووفق الإعلان الدستوري؛ متهما رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالإرهاب وبأنه يسعى لتقسيم ليبيا، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات المسماري ردا على مداخلة سابقة للمشري في برنامج لقاء خاص عبر شاشة الأحرار؛ قال فيها إنهم كجسم استشاري أصله برلماني تشريعي؛ يتعاملون مع المجلس الرئاسي كسلطة تنفيذية وحيدة في ليبيا.

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