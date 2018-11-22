إدارة التفتيش تحيل تريرها بشأن عمل مستشفى طرابلس المركزي إلى وزير صحة الوفاق

ليبيا – قال مدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير إن إدارته أحالت تقارير فنية وإدارية حول عمل أقسام الإسعاف والجراحة والباطنة داخل مستشفى طرابلس المركزي إلى وزير صحة الوفاق.

الطوير إجرى بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق جولة تفتيشية داخل أقسام مستشفى طرابلس المركزي بهدف متابعة سير العمل داخلها وفقًا لم صّرح به ، موضحاً أن التقارير تضمنت آداء الشركات الخدمية وتجهيزات الأقسام وتجهيزات المبنى ومشاريع الصيانة داخل المستشفى.

وفي السياق ذاته، كشف الطوير عن جولات تفتيشية سيقوم بها فريق من إدارته لبعض المستشفيات الواقعة خارج نطاق طرابلس خلال المدة القادمة.

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