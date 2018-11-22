تنظيم ندوة حول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في جالو

جالو-العنوان

أقمت في جالو ندوة حول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار “المرأة والسلام” وذلك في حضور رئيسة الهيأة العامة للمرأة والطفل بالحكومة المؤقتة، الدكتورة زهاء البرعصي وعميد بلدية جالو ومؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات النسائية.

وناقشت الندوة الخطط والسُبل الكفيلة لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث أشارت البرعصي، إلى أن دولة ليبيا بعادتها وتقاليدها تُحترم فيها المرأة بشكل كبير دون غيرها من الدول العربية والغربية.

كما أكدت وقوف الرجل إلى جانبها وتشيّعها وتنمية قدراتها.

إلى ذلك تطرق المشاركون في الندوة، إلى أهم المشاريع الصغرى التي ستقوم هيأة المرأة والطفل بدعمها ونشرها داخل مدينة جالو.

ومن المتوقع، أن تقوم الهيأة بإنشاء مقر متكامل لها ببلدية جالو، بالإضافة إلى منتدى للمرأة وقسم خاص بالأطفال به مع مطالبة بلدية جالو بتخصيص قطعة الأرض لإنشاء المقر عليها.

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