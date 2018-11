المتوسط:

أعلنت قوة تأمين وحماية سرت، أمس الأربعاء، العثور على مخلفات حربية بمنطقة أبوهادي جنوب المدينة.

وأوضح مسؤول الإعلام بقوة حماية سرت سالم الاميل، في تصريحات صحافية، أن سرية الألغام ومخلفات الحرب بالقوة تلقت بلاغ من قبل أحد المواطنين بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت إلى المكان المذكور وقامت بتفكيك اللغم الأرضي بنجاح.

