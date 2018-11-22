الطاهر يناقش مع سفيرة فرنسا أوجه التعاون فيما يتعلق بتدريب الكوادر الطبية الليبية

ليبيا – التقى وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق عمر بشير الطاهر أمس الأربعاء بسفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دو هلين في مقر مكتبه في وزارة الصحة.

الطرفان ناقشا خلال اللقاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أوجه التعاون بين البلدين في الجانب الصحي وخصوصاً فيما يتعلق بتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

هذا وقد أطلع الطاهر سفيرة فرنسا على المشاريع التي تنفذها وزارة الصحة، مبدياً تطلعه إلى النهوض بالقطاع الصحي في ليبيا.

من جانبها وجهت سفيرة فرنسا لدى ليبيا الدعوة إلى وزير الصحة لزيارة فرنسا خلال المدة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية