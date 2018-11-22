ميلانيزي: لهذا السبب انسحبت تركيا من باليرمو

عقّب وزير الخارجية الإيطالي، إينزو ميلانيزي، على انسحاب الوفد التركي من مؤتمر باليرمو الذي عُقد يومي الـ12-13 من نوفمبر الجاري، قائلاً إن تعقيد العلاقات بمنطقة المتوسط كان وراء اتخاذ تركيا لذلك الموقف.

وأشار “ميلانيزي” إلى أن الطرف التركي ذو أهمية واضحة، فيما يخص حوارات الأطراف الخارجية بشأن الملف الليبي، داعياً إلى إدماج تركيا في أي تحركات قادمة تخص الملف الليبي.

يُذكر أن الوفد التركي كان قد برّر انسحابه من مؤتمر باليرمو حول ليبيا في الـ13 من نوفمبر لشعوره بـ”خيبة أمل كبيرة من نتائجه”، في إشارة إلى مُخرجات باليرمو.

وصرّح نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، للصحفيين عقب انسحاب وفد بلاده من المؤتمر قائلا: “ليبيا بحاجة لتقليل التدخل الخارجي وليس لزيادته.. هؤلاء الذين يقفون وراء وصول الأوضاع إلى ما آلت إليه في ليبيا ويساهمون في استمراره.. لا يمكن لهم المساعدة في إيجاد حل للخروج من الأوضاع القائمة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية