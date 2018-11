المتوسط:

نظّم الهلال الأحمر الليبي فرع توكرةدورةً تدريبيةً في مجال الدعم النفسي الإجتماعي، تحت عنوان “رعاية المتطوعين نفسياً وإجتماعياً”.

واستهدفت الدورة المتطوعين لتعريفهم بمفهوم الدعم النفسي الإجتماعي و المخاطر والمرونة وعوامل الحماية والرعاية الذاتية والإسعافات الأولية النفسية.

