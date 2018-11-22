المشري يرشح عبدالمجيد سيف النصر نائبا بالرئاسي بدلا لموسى الكوني

كشفت رسالة صادرة من مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي يوسف أحمد المبروك، عن ترشيح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لعبدالمجيد غيث سيف النصر نائبا بالمجلس الرئاسي بديلا للنائب المستقيل موسى الكوني.

وأوضحت الرسالة الموجهة إلى مدراء مكاتب نواب وأعضاء المجلس الرئاسي بناء على تعليمات رئيس المجلس فائز السراج، أن طلب المشري جاء في كتاب رقم 50/2018 المؤرخ في الثامن من نوفمبر الجاري.

وذكر الكتاب الصادر عن المشري، أنه نظرا لخلو أحد مناصب نواب رئيس المجلس الرئاسي باستقالة النائب موسى الكوني، فإن هذا الفراغ قد أثر سلبا وبشكل واضح في التوازن الذي تأسس عليه المجلس الرئاسي، فضلا عن تدني مستوى الخدمات بشكل كبير في ليبيا على العموم وفي الجنوب بشكل خاص.

وطالب أعضاء من المجلس الأعلى للدولة الموقعين على هذا الكتاب الذي تحصلت ليبيا الخبر على نسخة منه، بالعمل على ملئ هذا الفراغ بالتنسيق مع الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي.

وأحال أعضاء المجلس الأعلى، ترشيح عبدالمجيد غيث سيف النصر ليكون بديلا عن النائب المستقيل موسى الكوني، لما يتمتع به من مواصفات تؤهله لشغل هذا المنصب، وذلك حرصا منهم على الدفع بالشخصيات الوطنية التي يعول عليها في الدفع بالعملية السياسية وإنهاء الانقسام المؤسساتي.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني موسى الكوني المرشح عن المنطقة الجنوبية، قد أعلن في مطلع يناير استقالته من منصبه، موضحا أن الاستقالة جاءت نتيجة ما أسماه بفشل المجلس الرئاسي.

يذكر أن عبدالمجيد غيث سيف النصر كان عضوا بالمجلس الوطني الانتقالي عن مدينة سبها إبان ثورة 17 فبراير 2011، كما أنّه ترأس اللجنة الأمنية العليا التي تتبع المجلس والمعنية بحماية العاصمة طرابلس، وشغل مؤخرا منصب سفير ليبيا لدى المملكة المغربية.

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