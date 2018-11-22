الصندوق السيادي الليبي سيعين مختصين في التدقيق للحصول على أصول مجمدة

ذكر رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي إن الصندوق سيعين مدققين في غضون أسابيع وسينتهي من عملية فحص واسعة النطاق لأصوله بحلول 2019 في إطار مساع للحصول على أصول مجمدة بمليارات الدولارات، جاء ذلك وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

كما وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن محمد إن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات من بين الشركات التي يدرس الصندوق الاستعانة بها.

من الجدير بالذكر أنّ نحو 70 بالمئة من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار البالغة قيمتها 67 مليار دولار مجمدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، والتي أثارت قلاقل في البلاد.

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