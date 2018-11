التكتل المدني الديمقراطي يبحث رؤيته بشأن المؤتمر الوطني الجامع

المتوسط:

بحثت اللجنة الاستشارية بالتكتل المدني الديمقراطي، رؤية التكتل المدني بشأن المؤتمر الوطني الجامع.

وبحسب المكتب الإعلامي للتكتل، شمل الاجتماع مناقشة مقترحٍ أعده نائب رئيس الاستشارية يونس فنوش، ومقترحٍ أخر أعدته إدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامة للتكتل، حيث خلص المجتمعون إلى عقد اجتماع مشترك مع إدارة الشؤون السياسية لدمج المقترحين في رؤية واحدة.

كما ناقش الاجتماع مشروع اللائحة التنظيمية لاجتماعات اللجنة الاستشارية، الذي أعده عبد الحفيظ غوقة، وتمت الموافقة على اعتماده وإصدار اللائحة والعمل بها.

