التكبالي :محمد صوان وعلي الصلابي يحاولان التنصل من جماعة الإخوان المسلمين

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أمس الأربعاء أن جماعة الإخوان المسلمين التي وصفها بـ” الإرهابية ” في ليبيا قد تتمكن من تغيير الوجوه المستهلكة التي فقدت شعبيتها ومصداقيتها أمام الناس لكنها لن تستطيع تغيير هويتها الحقيقية التي فضحت أمام العالم.

التكبالي أوضح في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن ديدن الإخوان دائماً هو النكران والخروج أمام الناس بوجه ناعم متناغم مع متطلبات الناس ولكن أفعالهم تبين مقدار الأنانية والجشع وحب التملك والإقصاء والزحف على مفاصل الدولة.

ويرى عضو مجلس النواب أن محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني يحاول التنصل من كونه إخوانيا، مؤكداً أن ما وصفه بـ”الإرهابي” علي الصلابي “أحد منظري الجماعة الإرهابية” يحاول أيضاً أن يوحي بأنه ليس منهم،على حد قوله.

وأشار إلى الخداع الذي مارسته جماعة الإخوان في ليبيا منذ عام 1928 وكشفته الممارسات والدجل والنفعية والبراجماتية المطلقة حتى على حساب الدين الذين ادعوا زورا أنهم أولياؤه.

وتطرق التكبالي إلى ما يحدث في تونس خصوصاً الكشف عن جيش سري ينتمي لـ”جماعة الإخوان الإرهابية” وما حدث سابقاً في مصر والسودان وليبيا وغيرها من البلدان التي ابتليت بهم، مؤكداً أن رؤوس جماعة الإخوان منفصلون تماماً حتى عن الجسد الذي يكون جماعتهم وهم الأغلبية التي ما زالت مخدوعة بتعاليمهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية