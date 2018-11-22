شركة سرت للنفط تقيم الأعمال المقدمة لها من شركة شلمبرجير

ليبيا – في إطار التعاون المشترك بين شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وشركة شلمبرجير للخدمات النفطية عقد أمس الأربعاء اجتماع تقابلي وذلك لمناقشة بعض القضايا المشتركة وتقييم الأعمال المقدمة من شركة شلمبرجير.

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للشركة بعض المشاريع والمشاكل الفنية ومراجعة اتفاقيات التعاون المشتركة ومدى جاهزية شركة شلمبرجير في تنفيذ خطة العمل المستقبلي لشركة سرت.

وحضر الاجتماع كل من رئيس وأعضاء لجنة الإدارة ومدير عام شركة شلمبرجير ليبيا وعدد من مديري الإدارات والمختصين من الجانبين.

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