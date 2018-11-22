الخارجية الايطالية: التنافس مع فرنسا أمر طبيعي وتحقيق الإستقرار في ليبيا هو هدفنا المشترك

ليبيا – نفى وير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي اليوم الخميس وجود خلاف مع فرنسا بشأن الهدف المشترك الكامن في تحقيق الاستقرار والديمقراطية في ليبيا.

ميلانيزي أكد في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا بحسب ما نقالته وكالة “آكي”للأنباء أن المنافسة بين الدول الأعضاء في الإتحااد الأوروبي أمر طبيعي ،قائلاً :”بالنسبة لليبيا لا أرى تصدعاً في المواقف مع فرنسا بشأن المقصد المشترك للتوصل إلى حل لتحقيق الاستقرار والديمقراطية”.

ونوّه وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه من الطبيعي قيام كل من بلاده وفرنسا بدور أكبر في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية