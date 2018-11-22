لافروف: لا مجال لنقل تجربتنا في سوريا إلى ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، الخميس، إنه من الخطأ نقل تجربة بلاده في سوريا إلى ليبيا؛ لغياب أي سبب شرعي يتيح لنا ذلك.

وأكد “لافروف”، في حديث لوكالة “آكي” الإيطالية، دعم موسكو للمساعي الأممية لإطلاق الحوار السياسي الليبي، والخطوات التي يتخذها وسطاء دوليون من أجل تسوية الأزمة في البلاد، مؤكدًا أن روسيا تقف ضد التدخل الخارجي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال.

وأوضح “لافروف” أن بلاده لا تصطف مع أي من أطراف الصراع الليبي، مشيرًا إلى أن الليبيين يجب أن يحددوا مصير بلادهم بأنفسهم.

يشار إلى أن صحف بريطانيا قد أكدت إرسال فرق روسية خاصة لمساعدة قائد قوات الكرامة خليفة حفتر قابله نفي من الحكومة الروسية.

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