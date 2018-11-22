قاسم: سفن الإنقاذ في البحر المتوسط تواجه حركة تمرد خطيرة من المهاجرين غير الشرعيين

ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم إن سفن الإنقاذ في البحر المتوسط باتت تواجه حركة تمرّد خطيرة من المهاجرين غير الشرعيين أثناء عمليات الإغاثة حتى لا تعيدهم إلى ليبياوتمنع وصولهم إلى أوروبا.

أيوب أكد في تصريح لموقع “العربية.نت” أن قوات الأمن أجبرت على استخدام القوّة بعد استنفاد كل الطرق السلمية وفشل كل محاولات إقناع المهاجرين بالنزول من السفينة طوال أسبوعين من المفاوضات رغم حضور الممثلين الدبلوماسيين لبلدانهم في ليبيا ، نافياً تعرّض أي منهم إلى معاملة سيئة أو إصابة خلال عمليّة التدخلّ.

وأوضح الناطق باسم البحرية أن هذا التمرّد الذي قام به المهاجرون ليس الأول من نوعه إذ أجبر مهاجرون غير شرعيين قبل أشهر طاقم إحدى السفن التي تعمل في الحقول البترولية الليبية على التوجه بهم إلى السواحل الأوروبية وذلك بعد أن أنقذهم من الغرق ، لافتاً إلى أن هذه الجرأة اكتسبوها من المنظمات الدولية الحقوقية التي تدافع عنهم باستمرار وصاروا يتكئون عليها بينما تتاجر هي بمعاناتهم.

وفي ظلّ هذا الوضع، حذّر أيّوب من عواقب تمرّد المهاجرين على سفن وعمليات الإنقاذ، منوّهاً إلى أن هذه السلوكيات من شأنها أن تدفع السفن وخاصة التجارية منها إلى تجنب القيام بأي عمليات إنقاذ أو استلام مهاجرين من عرض البحر خلال الأيام القادمة تفاديا لأيّ مشاكل قد تحصل لهم مع المهاجرين

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية