إيطاليا: إذا أردنا تحقيق الإستقرار في ليبيا فلا يمكن تجاهل دور روسيا

ليبيا – شدد وير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي اليوم الخميس على أن بلاده تبقى حليفا مخلصا للولايات المتحدة الامريكية.

وزير الخارجية الإيطالي أشار في مقابلة مع صحيفة أفينيري الكاثوليكية وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية إلى أنه من غير المعقول اليوم تجاهل دور روسيا فيما يختص بالأزمة الليبية.

ونوه ميلانيزي بأن الحقبات التاريخية التي تعاقبت من روسيا الإمبراطورية إلى الاتحاد السوفيتي والاتحاد الروسي حاليا تميزت بأن الاهتمام الروسي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ظل ثابتاً ولا ينبغي أن يكون مستغربا.

وأردف ميلانيزي فائلاً :”بينما يبقى ولائنا راسخاً في حلف شمال الاطلسي فإذا أردنا حقا تحقيق الاستقرار في ليبيا لا يمكننا تجاهل الحوار مع روسيا”.

وزير الخارجية الإيطالي أكد على ضرورة أن يتوصل الليبيين إلى إتفاق فيما بينهم، مضيفاً أن إستبعاد أي محاورين مهمين سيجعل الحلول أكثر صعوبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية