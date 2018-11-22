الولايات المتحدة : نعمل مع إيطاليا على الوصول إلى ليبيا واحدة وموحدة

ليبيا – أكدت حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا في بيان صدر عنهما بمناسبة الحوار الاستراتيجي بين البلدين على تعزيز الوصول الى ليبيا واحدة وموحدة.

حكومتي الولايات المتحدة وإيطاليا أشارتا في بيان مشترك وفقاً للصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية إلى ضرورة حشد الدعم الدولي لجهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا.

وشدد البلدان على أهمية التصدي بشكل فاعل للتهديدات الإرهابية لأوروبا والولايات المتحدة بالتنسيق مع حلفائهم كما تناول البيان تحسين أمن الطاقة في أوروبا وتنويعها وتطوير الاستثمار في الجهود المشتركة والمتعددة الأطراف لتحسين التعاون الأمني والدفاعي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

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